Famosos actores de Hollywood se unen a guionistas en huelga

La huelga en Hollywood para este año es inminente y el Sindicato de Actores de Estados Unidos, SAG-AFTRA, anuncio que se sumarán a los escritores y guionistas en su lucha, además de que las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo no tuvieron éxito.

Las negociaciones eran sobre un nuevo contrato con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), pero tras varias semanas de discusión, no se llegó a un acuerdo y el contrato de aplazamiento llegó a su fin el 12 de julio.

“Después de más de cuatro semanas de negociación, la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), la entidad que representa a los principales estudios y plataformas de streaming, incluidas Amazon, Apple, Disney, NBC Universal, Netflix, Paramount, Sony y Warner Bros. Discovery, sigue sin estar dispuesta a ofrecer un trato justo sobre los temas clave que son esenciales para los miembros de la SAF-AFTRA. El comité votó unánimemente para recomendar a la Junta Nacional de SAG-AFTRA una huelga en los contratos de televisión, cine y streaming que expiraron el 12 de julio de 2023 a las 11:59 pm PT”, se informan.

El gremio que representa a más de 160 mil actores de Hollywood se suman a la huelga que mantienen los guionistas y escritores desde el 7 de junio por lo que habrá una pausa dentro de la industria del entretenimiento. Por el momento no se podrán seguir rodajes de películas o series, así como no se acudirán a eventos multitudinarios como la San Diego Comic Con.

Mucho menos se deberá ir a premieres o eventos especiales de películas y los actores no podrán promocionar estas cintas. Esta será la primera vez en 63 años que ambos sindicatos del entretenimiento en Hollywood entran en huelga para paralizar toda la industria del cine.

¿Qué series y películas se ven afectados por las huelgas en Hollywood?

Algunos afectados hasta el momento son programas nocturnos como The Late Show With Stephen Colbert, Jimmy Kimmel Live! y The Tonight Show Starring Jimmy Fallon durante más de dos meses debido a la huelga de guionistas.

Stranger Things, Blade, American Horror Story, Sandman, Andor y otras producciones ya se habían detenido por la huelga. Deadpool 3, por ejemplo, que recientemente arrancó sus filmaciones, acaba de detenerse.

Todos los proyectos de Marvel y la nueva era de DC bajo la batuta de James Gun están detenidos. De extenderse el conflicto, proyectos como The Marvels, Tortugas Ninja y Wonka no tendrán alfombras rojas ni campañas de publicidad o entrevistas.

