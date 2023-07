Modelo de OnlyFans crea polémica al revelar que su maestro de primaria tiene suscripción

Una modelo famosa de OnlyFans reveló que descubrió a su profesor que le brindó clases en la escuela de primaria entre sus suscriptores. La joven de 21 años relató cómo se dio cuenta que el profesor esta consumiendo su contenido exclusivo.

Entre miles y millones se pueden contabilizar los suscriptores que las modelos más famosas de OnlyFans pueden registrar en sus perfiles. Por lo tanto, es normal que estas creadoras de contenido pierdan el hilo de quienes las siguen en sus cuentas.

Sin embargo, han pasado algunos hechos polémicos como otra modelo que reveló que el esposo de su mamá (padrastro) esta suscrito a su contenido erótico. La situación rompió con el matrimonio.

Ahora, una joven llamada en esa red como Babi Palomas contó que entre sus seguidores se encuentra un profesor que le dio clases en su infancia, cuando ella estaba en primaria. En una transmisión en vivo le preguntaron qué era lo más extraño que le había pasado y lo primero que recordó fue esa curiosa situación.

“Me sorprendió que él estuviera suscrito pero no era algo que me molestara. Muchas personas se suscriben a mi contenido sexy y es solo una persona más. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, mi perfil es público y no me escondo de nadie. Nada más normal que alguien que me conoce sienta curiosidad por ver más de mí”, dijo Babi Palomas.

Incluso contó que hasta sostuvieron una conversación, en la que el profesor le dijo que le gustaba mucho su contenido.

“Se imaginan si ese maestro sigue dando clases como verá a las niñas”, “Pienso que debería denunciar su nombre para que ya no brinde clases”, “Todas las personas tienen derecho y el maestro es un hombre”, “No le veo nada de malo, él también tiene derecho”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

