¡Buenas buenas! Chiky Bombom visita la Antigua Guatemala

Chiky BomBom se hizo tendencia en el 2021 por su video “Tengo la personalidad” y su material lleno de mensajes positivos y diversión. En ese momento, la famosa también recibió críticas luego de amenazar con demandar a quienes lucren con sus frases.

Lissette Eduardo, más conocida como ‘Chiky BomBom la Pantera’ es originaria de República Dominicana, pero vive en Nueva York. Además, es empresaria y presentadora.

Aunque la influencer publica sus videos desde el 2015 fue en el 2021 que ganó la fama. En ese momento varias famosas utilizaron su video como Karol G, Greeicy Rendón, Lina Tejeiro, entre otras.

Tanto fue su apogeo que otros estaban ofreciendo tazas y tshirt con sus frases por lo que Chiky BomBom aclaró que demandaría. Ante la polémica, la dominicana denunció que recibió hasta amenazas de muerte por su comentario. “Reconocí que cometí un grave error contra una persona muy humilde que después me propuse a llamarla para ofrecerle disculpas”, expresó Chiky BomBom.

De visita en Guatemala

La famosa, a través de su cuenta de Instagram donde tiene más de tres millones de seguidores, compartió que visitó Guatemala y en las imágenes se le ve de visita en la Antigua Guatemala.

“Esta es la etapa de mi vida en la que discretamente me alejo de aquellos que me lastiman más de lo que me aman, que me agotan en lugar de fortalecerme, que me causan más estrés que paz y que intentan frenar mi crecimiento en lugar de aplaudirlo por si te preguntas el por que de la distancia #Guatemala”, comentó.

Lissette Eduardo se lució con un look relajado pero a la vez muy sensual. También compartió que disfrutó de comida chapina y convivió con algunos guatemaltecos en su visita.

“Bienvenida a Guatemala, somos un país pequeño pero lleno de cosas bonitas. La humildad de su gente es maravillosa”, “Tan linda que te ves natural porque te he visto en tv en vivo y es bastante inspirador ver tus avances y logros”, “Bienvenida a Guatemala, qué hermosa”, “Me encanta como luces súper hermosa”, fueron algunas reacciones.

