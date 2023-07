Televisa lo deja sin trabajo y este galán vende todo para irse de México

Luego de ser un galán de telenovelas, este actor se encuentra atravesando una etapa complicada en su vida, pues confesó en sus redes sociales que tendrá que dejar México porque desde hace un tiempo Televisa ya no lo contrató.

Así que Jorge anunció que venderá todas sus pertenencias para poder salir del país. Él asegura que ya no quisieron contratarlo, pese a su extensa trayectoria en la televisión. El principal problema ha sido que no es un influencer.

Según confesó en un entrevista al programa De Primera Mano, ahora los productores contratan según el número de seguidores que tienen los talentos. Fue a partir de este problema que decidió dejar el país y buscar una nueva audiencia en otro nicho, abriendo su canal de YouTube.

“Desde hace 33 años me dedique de alguna manera a entretenerlos con mis personajes, y me hubiera encantado seguir haciéndolo, pero si las cosas no están dadas para ello, pues lo intentaré de otra forma, es lo menos que puedo hacer para retribuirles una muy pequeña parte del cariño que he recibido de parte de ustedes durante tantos años!”