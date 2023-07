Estados Unidos cumple y golea en su presentación mundialista

La delantera Sophia Smith lideró con un doblete a la renovada selección de Estados Unidos, que inició con una cómoda victoria 3-0 ante Vietnam su andadura en busca de un tercer Mundial femenino consecutivo.

Smith, una de las seis integrantes del once inicial estadounidense en debutar en una Copa del Mundo, terminó con un tiro cruzado una precisa jugada para abrir el marcador en el Eden Park de Auckland en el minuto 14. En el tiempo añadido de la primera mitad, la delantera de 22 años volvió a ver la portería, apenas minutos después de que la veterana Alex Morgan fallara un penalti.

Designada mejor jugadora del torneo estadounidense en 2022, Smith volvió a ser decisiva en el tercer gol, en el que asistió a la capitana Lindsey Horan para que esta anotara en el minuto 77.

Un rato antes había entrado en la cancha Megan Rapinoe, emblema de esta selección y del fútbol femenino que consiguió así su partido número 200 como internacional.

“Creo que fue un buen comienzo para nuestro equipo en este torneo. También sé que tenemos mucho más que podemos ofrecer, mucho más que hacer, pequeñas cosas en las que trabajar”, dijo Smith.

Las jugadoras dirigidas por Vlatko Andonovski desaprovecharon numerosas ocasiones ante una aguerrida Vietnam que evitó la humillación sentida por Tailandia en el inicio del Mundial de 2019 con una derrota por 13-0 ante las estadounidenses.

Las vigentes campeonas tienen margen de mejora en los siguientes partidos del grupo E contra Portugal y contra las subcampeonas de la anterior edición, Países Bajos.

Sin embargo, era una experiencia nueva para gran parte de la plantilla, empezando por el mismo entrenador Andonovski, que debutó en un partido mundialista tras suceder a Jill Ellis en el banquillo después de la victoria en Francia-2019.

“Desgraciadamente no aprovechamos todas las grandes oportunidades que creamos y eso es algo en lo que tenemos que concentrarnos en la preparación del próximo partido”, reconoció Andonovski.

Con Rapinoe en el banquillo en el que será su torneo de despedida, Smith y la joven de 21 años Trinity Rodman flanquearon a Morgan en el ataque en su primera participación en un Mundial.

