Florentino sobre Mbappé: “Yo siempre estoy tranquilo”

Este domingo 23 de julio de 2023, los españoles acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del país. Entre las personalidades que acapararon la atención de los medios se encontraba Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien fue abordado por la prensa en su llegada al centro de votación. Como era de esperar, las preguntas en torno a Kylian Mbappé, la estrella del fútbol francés, no se hicieron esperar.

El nombre de Kylian Mbappé ha estado rodeado de rumores sobre una posible llegada al Real Madrid durante la presente temporada. Cabe resaltar que el delantero no ha sido incluido en la convocatoria del PSG para viajar a Japón, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre su futuro.

Ante la pregunta sobre Mbappé, Florentino Pérez respondió con calma y mesura: “Yo siempre estoy tranquilo, pero hoy toca votar”. Con estas palabras, el presidente del Real Madrid dejó claro que su enfoque en ese momento se encontraba en el ejercicio de su derecho ciudadano en las elecciones, y que cualquier asunto relacionado con el mercado de fichajes debería tratarse en el momento oportuno.

Los medios internacionales, como ESPN, han reportado que el Real Madrid podría realizar su primera oferta por Mbappé en la primera semana de agosto. Sin embargo, hasta el momento, no se han dado detalles concretos sobre las cifras o los términos de la posible negociación.

El interés del club merengue en el joven delantero francés no es un secreto, y los aficionados esperan con ansias el desenlace de esta historia. Kylian Mbappé, considerado uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, sería una incorporación de alto calibre para el equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

🚨💣 NEW: Real Madrid have everything prepared to get the Kylian Mbappe deal DONE in the FIRST WEEK of August, once they receive the call from Paris with the price. @RodrigoFaez pic.twitter.com/GmcCx9u6jm

— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 23, 2023