Rubio Rubín y Aaron Herrera, a un partido de avanzar de ronda en la Leagues Cup

Futbolistas guatemaltecos tendrán actividad este miércoles en la quinta jornada de la Leagues Cup 2023. El Montreal de Aaron Herrera disputará el primer partido de la fecha ante el DC United a las 17:30 horas, mientras que el Real Salt Lake de Rubio Rubín se enfrentará al Monterrey a las 19:30 horas.

Los equipos de los legionarios iniciaron con buen pie la fase de grupos de la Leagues Cup, por lo que en su segundo duelo podrían asegurar su pase a los dieciseisavos de final. Cabe mencionar que los grupos constan de tres equipos, por lo que su duelo de este miércoles será el último de la primera fase que disputen. Además, en este torneo clasifican dos clubes por grupo y no hay empates: igualar significa disputar una tanda de penales en la que el ganador se lleva dos puntos y el perdedor uno.

You remember what happened Saturday? Now don't miss Wednesday. #RSLvMTY | #LeaguesCup2023 — Real Salt Lake (@realsaltlake) July 24, 2023

Aaron Herrera buscará la titularidad

El lateral nacional buscará volver al once titular ante el DC United, luego de haber ingresado como cambio en el partido contra Pumas. Herrera no tendrá tarea fácil, pero en casa buscará derrotar al cuadro liderado por Wayne Rooney en el banquillo y por Benteke en ataque. El DC United debutará en el torneo con la obligación de ganar, ya que de no hacerlo no podría alcanzar el primer lugar de grupo y se jugarían el pase en la última fecha ante Pumas.

Para avanzar de ronda, el Montreal de Aaron Herrera necesita ganar en la tanda de penales para asegurarse el boleto con cuatro puntos o ganar en tiempo normal y asegurarse el liderato con cinco unidades. En caso de perder, habría dos panoramas para ver al Montreal en la siguiente ronda: caer en tiempo regular les haría depender de que Pumas no gane en la última jornada para avanzar; mientras que perder en penales ante el DC United les haría depender de que en el cierre de la fase de grupos, uno de los dos equipos gane el partido en tiempo regular.

Rubín desea seguir en racha en Leagues Cup

El delantero volvió de su lesión en la primera fecha de la Leagues Cup marcando un golazo en el triunfo 3-0 del Real Salt Lake ante el Seattle Sounders. El tanto podría hacer que tenga más minutos de juego o que sea titular ante un rival complicado como lo será Monterrey.

El equipo mexicano debutará en el torneo con buena racha, ya que llega de la Liga MX como uno de los cinco equipos invictos. Los Rayados buscarán ser una piedra en el camino para el Real Salt Lake, que, de no ganar, debería esperar a la última fecha para conocer su futuro.

Cabe mencionar que Rubio Rubín tiene un panorama más fácil que Aaron Herrera para pasar de ronda. Con su triunfo en la primera ronda, al Real Salt Lake le bastaría clasificar cayendo en penales, aunque para asegurarse el liderato necesita ganar en tiempo regular o en la tanda.