Exclusión de Guatemala de las invitaciones a los Juegos Olímpicos de París 2024

A solo un año de la esperada ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, realizó un acto simbólico en la capital francesa, donde distribuyó las primeras invitaciones a las naciones llamadas a participar en el evento deportivo más importante del mundo. Sin embargo, tres países notables quedaron fuera de esta lista: Rusia, Bielorrusia y Guatemala.

El presidente del COI, Thomas Bach, destacó que 203 Comités Olímpicos Nacionales (CON) recibirán invitaciones para los Juegos de París 2024, dejando fuera a Rusia, Bielorrusia y Guatemala por razones específicas. En el caso de Guatemala, la exclusión se debe a la suspensión que enfrenta actualmente el Comité Olímpico Guatemalteco. Esta medida disciplinaria fue impuesta por el COI debido a ciertas irregularidades que afectaron la transparencia y la integridad del deporte en el país centroamericano.

To mark exactly #1YearToGo to the #Paris2024 Opening Ceremony, the IOC officially invited the National Olympic Committees and their best athletes to take part in the Games of the XXXIII Olympiad, at a ceremony held in the host city.

Read more about it👉https://t.co/EOHuClwZI9 pic.twitter.com/iM4EntfrQa

— IOC MEDIA (@iocmedia) July 26, 2023