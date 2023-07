VIDEO: Momento en que grúa colapsa y daña edificio en Nueva York

Una grúa colapsó, dañando un edificio y desatando un incendio, en el distrito de Manhattan, en la ciudad estadounidense de Nueva York, informaron este miércoles autoridades. El incidente dejó, además, dos personas heridas, entre ellas un elemento de los bomberos, se indicó.

El Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) precisó que el incidente ocurrió en una obra en construcción en la 10th Avenue y 41st Street, poco antes de las 08:00 horas (locales). Socorristas se encontraban en el lugar combatiendo las llamas.

Testigos captaron en video el impactante momento en el que la grúa, colocada sobre un inmueble a varios pisos de altura, colapsa, dañando un edificio vecino, mientras personas corren para ponerse a salvo.

Crane has collapsed in Hells Kitchen, New York. pic.twitter.com/OXvMT71Unr

FDNY units are currently operating at a crane collapse and fire at 550 Tenth Avenue in Manhattan. pic.twitter.com/AvzlymMEtp

— FDNY (@FDNY) July 26, 2023