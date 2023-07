Samayoa: “No vengo a pasear, esto es una gran vitrina para mí y mi carrera”

El talentoso defensor guatemalteco, Nicolás Samayoa, ha dado un importante paso en su carrera futbolística al ser anunciado como el nuevo refuerzo del FC Politehnica Iasi de la Primera División de Rumania. Tras su llegada al país europeo, el jugador se presentó este jueves para entrenar con su nuevo equipo y concedió una entrevista a Emisoras Unidas, donde compartió sus primeras impresiones y expectativas con respecto a su adaptación al futbol del ‘Viejo Continente’.

“Cuatro vuelos bastantes largos, vine a las 11:30 de la noche del lunes, el martes conocí las instalaciones, conocí al entrenador, cuerpo técnico, el miércoles ya hice los exámenes médicos y firmé mi contrato y después ya hacer bastantes fotos para la presentación del club, los encargados del club se están volviendo locos con tanta interacción de guatemaltecos en redes sociales”, expresó Samayoa.

Nicolás Samayoa dio el salto al futbol europeo

Para Nicolás Samayoa, este fichaje representa un sueño hecho realidad. Tras destacar en el futbol guatemalteco con sus sólidas actuaciones en Comunicaciones, el defensor recibió la ansiada oportunidad de dar el salto a una liga europea de alto nivel. En la entrevista, expresó su emoción y agradecimiento por la confianza depositada en él por el FC Politehnica Iasi y reafirmó su compromiso para dar lo mejor de sí en cada partido.

“El equipo está intentando ir a competiciones europeas, todo es un proceso, ese es el plan del club y estoy muy contento de estar en este barco, jugar competencias europeas es un sueño de cualquier jugador. Me ayudará mucho que varios jugadores hablan inglés, igual que mi persona, incluso seis hablan español, eso ha ayudado a que me adapte rápido”, indicó.

Samayoa, no dio fecha concreta para su debut, ya que todo depende si el transfer internacional llega a tiempo: “Mi debut depende del transfer internacional, si no debuto este fin de semana, seguro será el próximo fin de semana, eso fijo. Esto solo es el primer paso, me siento mucho más maduro como jugador y persona para encararlo de la mejor manera, no vengo de paseo, esto puedo ser una gran vitrina para mí y mi carrera”.

Sobre las negociaciones con el club rumano, Samayoa aseguró que todo se dio en cuestión de 72 horas, cuando se encontraba en pretemporada con Comunicaciones, pero señaló que todo fue fácil, ya que todas las partes iban por el mismo lado. Además recalcó que una condición para firmar era tener la oportunidad de jugar con Guatemala en las fechas FIFA, a lo que el club accedió gustosamente.

“Todo fue muy rápido, fue en 72 horas, se dieron las cosas rápido, hubo un interés sincero, de la noche a la mañana viajé de Estados Unidos a Guatemala para hacer maletas, ayudó mucho que todas las partes sumamos del mismo lado, sin el apoyo de Comunicaciones esto no se hubiera dado. Algo de las cosas que negocie con el club es que me den permiso para ir con la selección en fecha FIFA, lo tengo claro, el club está dispuesto a dejarme ir, todo está hablado y acordado”, sentenció.