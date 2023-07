Matt Damon dice que fue un “infierno” besar a Scarlett Johansson

Matt Damon se encuentra en plena promoción por su reciente trabajo en “Oppenheimer“, la película que compite directamente con ‘Barbie’ en recaudación a nivel mundial.

En una entrevista para ‘LADBible’, el actor fue sincero para hablar sobre el rodaje de ‘Un lugar para soñar’, el largometraje que coprotagonizó con Scarlett Johansson en 2011 y del que no guarda buen recuerdo.

Según relató, el beso no fue de los mejores de su carrera. “Tuve que besarla. ¿Puedes imaginar lo horrible que fue eso para mí? Fue un infierno”, comenzó diciendo. “Sí, lamentable. Porque tiene unos labios horribles y todo eso”, dijo Emily Blunt, tirando de ironía.

Matt Damon says kissing Scarlett Johansson was 'hell' 😮 pic.twitter.com/MTHhjjUg1m

Luego quiso aclarar el por qué de sus palabras hacia Scarlett. Y es que la artista decidió almorzar un sándwich de cebolla sin imaginar que tendría que volver a repetir la secuencia del beso.

Si bien, la anécdota del “beso con cebolla” entre Scarlett y Matt Damon sólo quedó en una divertida anécdota donde realmente nadie tuvo que sufrir de malos olores, no todos los actores corren con la misma suerte.

Alec Baldwin confesó que fue “doloroso” besar a Jennifer Aniston en 30 Rock debido a que para entonces, la actriz se la pasaba fumando y tomando café.

Otra anécdota asegura que Sandra Bullock estuvo regalando pastillas de menta debido al mal aliento de Ben Affleck en Fuerzas de la naturaleza y René Russo casi vomita debido a su embarazo que le produjo un fuerte asco al ajo que comió Clint Eastwood.

“Tuvimos un receso en el rodaje y cuando regresé me había quedado embarazada y nos quedaba una escena amorosa por rodar. No podía comer ajo porque me daba asco, pero él lo había comido ese día. Fue terrible”, dijo la actriz en su momento.