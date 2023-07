UEFA excluye a la Juventus de la Conference League 2023/2024

La Juventus, uno de los clubes de fútbol más laureados de Europa, ha sido excluida de la competición de clubes masculinos de la UEFA 2023/2024 debido a violaciones del marco regulatorio y el incumplimiento de un acuerdo de conciliación firmado previamente en agosto de 2022. Esta decisión ha dejado un impacto significativo en el equipo y ha generado un gran revuelo en la comunidad futbolística.

La Sala Primera del Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA (CFCB) concluyó que la Juventus incumplió las regulaciones de la UEFA y rompió el acuerdo de conciliación previamente establecido. Como resultado, la Primera Sala del CFCB tomó la drástica decisión de excluir al club de la competición de la Conference League 2023/2024. Además, se impuso una contribución financiera adicional de 20 millones de euros al club como castigo.

Official UEFA statement confirms they have banned Juventus from competing in Conference League this year due to capital gains case. 🚨⚪️⚫️

€20m fine also been given, €10m of that is conditional based on financial results. pic.twitter.com/dNPWOeO7En

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023