¡Escalofriante! Pareja vende a su bebé para comprar celular de gama alta

Un escalofriante caso se sumó en redes sociales luego de que se dio a conocer la historia detrás de una pareja que tomó la decisión de vender a su bebé a cambio de dinero para adquirir un nuevo teléfono celular que les iba a permitir convertirse en “influencers”.

Los hechos ocurrieron en la India, luego de que la policía de Bengala Occidental informara que la pareja había vendido a su pequeña de 8 meses de nacida con el objetivo de adquirir un teléfono de la marca iPhone en sus modelos más recientes, es decir, el 14 para capturar buena calidad en imagen y subir contenido a redes sociales para luego monetizarlo.

Al respecto, la pareja confesó de una manera tranquila e impactante que las ganancias obtenidas por la venta de su pequeña hija serían para adquirir un teléfono celular para grabar reels en Instagram, abriéndose entonces la oportunidad de viajar por algunos lugares turísticos para ganar más seguidores en redes sociales, convirtiéndose en celebridades del Internet a través de sus publicaciones, pero esto se vio ante un nuevo panorama tras ser descubierto por las autoridades.

De acuerdo con las autoridades de Bengala Occidental, la pareja identificada como Sathi, mamá del bebé, y Priyanka Ghosh, el padre del menor, vendieron a su bebé por 79 mil 900 rupias, equivalentes a US $971, (unos Q7 mil 500). Cabe señalar que el salario mínimo en la India asciende a 423 rupias por jornada laboral de 8 horas, equivalentes a unos US $5.14 al cambio actual.

Priyanka Ghosh of #Westbengal along with her husband sold their 8 months old boy to buy an #iPhone for making #reels pic.twitter.com/7MmgpU9rkE

— ABS (@iShekhab) July 27, 2023