Barcelona cierra con victoria gira por Estados Unidos

El F. C. Barcelona se impuso 0-1 al A. C. Milan esta noche en un duelo amistoso celebrado en Estados Unidos como parte del Soccer Champions Tour. La única anotación del partido la hizo Ansu Fati cuando se jugaban 55 minutos. Al uruguayo Ronald Araujo no se le convalidó un gol.

Con este duelo, el Barcelona completó tres juegos en territorio estadounidense. Primer cayó ante Arsenal inglés 3-5, posteriormente venció al Real Madrid 3-0, y hoy se impuso al Milan 1-0. Su primer juego, ante Juventus, debió cancelarse debido a un cuadro viral que afectó a muchos de sus futbolistas. El equipo de Xavi Hernández deberá jugar ante el Tottenham en Montjuic el próximo martes.

El delantero polaco, Robert Lewandowski, no fue de la partida en el duelo amistoso ante A. C. Milan. Pero en la segunda parte tuvo su oportunidad al ocupar el puesto de Ferrán Torres.

Por su parte, Ronald Araujo salió con el brazalete de capitán. Es de recordar que el uruguayo, junto al alemán Marc-André ter Stegen, el neerlandés Frenkie de Jong y el español Sergio Roberto son los nombrados para poseer este distintivo a lo largo de la temporada 2023-2024.

La primera parte tuvo a dos equipos rápidos y con jugadores que desbordaron mucho por las bandas, como Abde y Raphinha (Barcelona) y Leao (Milan). Además, el juego aéreo ofensivo fue fundamental. El duelo concluyó 0-0 al término de los primeros 45 minutos.

Arrancada la segunda mitad, el Barcelona continuaba dando un buen partido. Y tras completarse los 10 minutos de juego, Ansu Fati encaró y sacó un latigazo imparable a la escuadra de Maignan, que nada pudo hacer para el 0-1.

Al 67, el uruguayo Ronald Araujo llegó a un buen centro de Robert Lewandowski y con un cabezazo inapelable venció al portero milanista, aunque su gol no fue convalidado debido a una posición ilícita del sudamericano, quien estaba por delante de Theo.

Tras el partido, el Barcelona emprenderá su vuelo directo a España donde continuará u trabajo de pretemporada.