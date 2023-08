Exbailarinas de Lizzo demandan a cantante por acoso sexual

Melissa Viviane Jefferson, más conocida por su nombre artístico Lizzo, es una cantante y rapera estadounidense.​ Es conocida por sus grandes éxitos como “Truth Hurts”, “Good As Hell”, “Tempo”, “Juice”, “Pink”, entre otros.

Ahora, la artista de 35 años se encuentra en el ojo del huracán tras recibir una demanda que la acusa de invitar a sus bailarinas a pasear por

la ciudad de Ámsterdam y obligarlas a hacer cosas que no querían, como tocar a trabajadoras sexuales.

Después de ser un símbolo de empoderamiento y amor propio, Lizzo fue demandada por tres bailarinas que trabajaron con ella, quienes también la acusan de crear un ambiente hostil de trabajo.

De acuerdo con documentos legales obtenidos por Page Six, la intérprete presuntamente invitó a Arianna Davis y Crystal Williams a pasear por la ciudad de Ámsterdam cuando Lizzo comenzó a obligarlas a hacer cosas que no querían, como tocar a trabajadoras sexuales.

“De pronto las cosas se salieron de control. Lizzo comenzó a invitar a los miembros del equipo a tomar turnos y tocar a las artistas desnudas, cachar vibradores expulsados desde las vaginas de estas y a comer plátanos que salían de las mismas“, se lee en la demanda.

Después de este incidente, la cantante volvió a mentirles a las bailarinas y las llevó a otro club nocturno donde también habían mujeres desnudas.

Además, Lizzo también está siendo acusada por Arianna Davis de hacerle comentarios sobre su presunto aumento de peso, lo que ha hecho que cientos de personas tachen a la cantante de “falsa” pues desde el inicio de su carrera ha comentado que lo más importante es el amor propio y respetar cuerpos ajenos.

La cantante también enfrenta otra demanda por obligar a las bailarinas a participar en una sesión de fotos desnudas durante el reality ‘Lizzo, Watch Out for the Big Grrrls’.

Lizzo acaba de lanzar el tema “Pink” para la película de Barbie. Muchos fans exigen que retiren su canción del álbum.

