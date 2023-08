Ricardo Arjona en tendencia por comparaciones con Luis von Ahn en Twitter

El reconocido cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, se convirtió en tendencia en Twitter en las últimas horas, luego de ser comparado con el empresario Luis von Ahn. La controversia surgió cuando el creador de Duolingo anunció en un tweet su contribución de US $100 mil al partido político Movimiento Semilla, que disputará la segunda vuelta presidencial con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Las comparaciones entre ambos guatemaltecos no se hicieron esperar, y esto llevó a que los seguidores de Arjona salieran en su defensa. Muchos argumentan que el cantante no tiene la obligación de pronunciarse sobre la actual crisis electoral, ya que su rol es el de un artista y no un líder político.

Como guatemalteco individual, hoy contribuí US$100,000 a @msemillagt. Esta es mi primera contribución a un partido político en Guatemala y es porque tengo verdadera esperanza que ellos puedan generar un cambio positivo en el país. 🌱 — Luis von Ahn (@LuisvonAhn) August 1, 2023

La discusión ha generado opiniones divididas en las redes sociales, mientras algunos aplauden el gesto de Von Ahn y su compromiso con la política en Guatemala, otros señalan que Arjona ha demostrado su apoyo a causas sociales y humanitarias a lo largo de su carrera, aunque decida mantenerse al margen de la política partidista.

“Arjona” tendencia en Twitter

En este contexto, la palabra “Arjona” alcanzó el puesto número 1 en tendencias de Twitter, reflejando el interés y la pasión que despierta la figura del reconocido cantante. La conversación en las redes sociales sigue en aumento, y es probable que esta polémica siga generando comentarios:

“Es importante destacar que cada individuo tiene el derecho a tomar sus propias decisiones y expresar sus opiniones según sus convicciones personales”; “La discusión sobre el rol de las figuras públicas en temas políticos continuará, pero lo que es innegable es el impacto que tanto Ricardo Arjona como Luis von Ahn han tenido en sus respectivos campos, ya sea a través de la música o el emprendimiento”, son algunos de los comentarios.

Por el momento, el equipo de Ricardo Arjona no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.

Posteo de @Ricardo_Arjona

Parece que estuvo en Salzburgo pic.twitter.com/CB8ahDX79r — NOTIARJONA (@notiarjona) August 2, 2023