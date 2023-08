Jay de la Cueva anuncia su inminente salida de Moderatto

Moderatto ya no será lo mismo luego de Jay de la Cueva anunciara su inminente salida en un extenso mensaje que publicó en sus redes sociales, donde se despidió de sus fans.

El cantante explicó a sus admiradores que ya terminó su etapa como cantante, aseguró que seguirá haciendo música, pero esta vez alejado de sus compañeros.

“Hola a todos los que me hacen el favor de verme y escucharme por aquí. Tengo una noticia importante para mí que compartirles. Voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz dejando Moderatto, no ha sido una decisión sencilla puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble”, dijo.