Orquesta Sinfónica Nacional dará concierto a la animación japonesa

La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala -OSN- invita a sus seguidores en redes sociales al concierto que brindarán en honor a la animación japonesa.

A través de sus redes sociales la OSN invitó a sus fans a que asistan a este evento que promete una noche majestuosa llena de gran talento.

Además se compartió el repertorio que estará interpretando la Orquesta Sinfónica Nacional, entre algunas: La leyeda de Ashitaka (La Princesa de Mononoke), Joe Hisaishi; The Merry go round of life (El Castillo ambulante) Joe Hisaishi, Transc: Envy May; Tonari no Totoro (Mi Vecino Totoro) Joe Hisaishi, Arr: Tilan Dossogne; Overtaken (One Piece) Kohei Tanaka, Sword Art Online Medley Yuki Kajiura, Arr: Andres Soto, entre otras.

Detalles del evento

Fechas: jueves 3 y viernes 4 de agosto.

Hora: 20 horas.

Lugar: Gran Sala Efraín Recinos, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Costo: Q100 platea y Q70 balcones. Adquiera sus entradas en taquilla del teatro a partir de las 18 horas, pago en efectivo.

“Wow que espectacular evento, ahí estaré”, “También deberían ponerlos el fin de semana ya que entre semana es difícil ir”, “Ustedes son lo máximo, siempre haciendo cosas novedosas”, “Me encantaría asistir”, “Grandes talentos de Guatemala”, “Son un gran orgullo para nuestro país”, fueron algunas reacciones de sus seguidores.

