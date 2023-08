Video viral muestra a mujer intentando liberar vehículo con cepo

En un sector de la capital, una mujer fue sorprendida tratando de quitar un cepo colocado en su vehículo por agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala. Un video captado por transeúntes se volvió viral en redes sociales, mostrando el momento en que la conductora intentaba liberar su automóvil.

Aunque las imágenes se difundieron ampliamente, no se precisó el lugar exacto donde ocurrió el incidente. En el video, se puede ver a la mujer tratando de quitar su llanta con una de cruz para deshacerse del cepo, que le fue colocado debido a que estacionó en un área no permitida. Aunque en el clip no se aprecia que haya línea roja.

Usuarios que compartieron el video señalaron que se acercaron a la mujer para advertirle que intentar retirar el cepo solo la pondría en una situación más complicada, pero hizo caso omiso.

Quiso quitar el cepo y fue captada en video. pic.twitter.com/SV2WFruZHc — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) August 3, 2023

Sanción por retirar cepo

Amílcar Montejo, director de comunicación social de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito de Guatemala (Emetra), explicó que quitar el cepo puede resultar en una sanción de Q5 mil, no importando si los dispositivos resultan dañados. En caso de que sea retirado y robado, se presentará una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por el delito de hurto de bien municipal.

Este incidente será reportado a un juez de tránsito para su seguimiento, aseguró el funcionario municipal.