Norma Torres: “La democracia en Guatemala está a punto de que ya no va a existir”

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, se pronunció este viernes 4 de agosto con respecto a la situación en Guatemala, donde existe incertidumbre en el desarrollo del proceso electoral por las constantes acciones legales promovidas cuando falta menos de un mes para que se realice el balotaje presidencial.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, aseguró que tanto demócratas como republicanos están preocupados, pues se teme que no se respete la voluntad popular expresada en las urnas.

Añadió que después que se escuchó que ella tendría una reunión con Bernardo Arévalo, candidato presidencial del Movimiento Semilla, fue enviada la policía para que socavaran las oficinas centrales de ese partido.

Con respecto a los señalamientos directos que hace contra el gobernante guatemalteco, Torres expuso que estos se basan en que se ha visto un cambio muy grande desde que él tomó el poder.

“La democracia en Guatemala está a punto de que ya no va a existir. No se respetan las leyes ni nada de eso. Así que el presidente ha demostrado que no respeta el voto popular del pueblo y es algo muy serio. Las Cortes están tomando acciones que él les ha dado. La fiscal ha sido un desastre, también tomando las órdenes que él le ha dado”, manifestó.