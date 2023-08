Anthony Davis firma la renovación más costosa en la historia de la NBA con los Lakers

El alero All-Star de la NBA, Anthony Davis, acordó una extensión de su contrato con los Lakers por tres años y 186 millones de dólares, el acuerdo de ampliación de contrato anual más costoso en la historia de la NBA, informó este viernes ESPN.

Cuando se formalice, el acuerdo vinculará a Davis con los Lakers hasta 2028 a un costo de 270 millones, según Rich Paul, agente de Davis.

BREAKING: Lakers star Anthony Davis has agreed on a three-year $186M max extension, tying him to franchise thru 2028 for total of $270M-plus, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. Davis lands richest annual extension in NBA history at $62M. pic.twitter.com/bf9kWgD7uz

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2023