Habilitan línea de asistencia a guatemaltecos por incendios en Hawái

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala dio a conocer este viernes 11 de agosto que se habilitaron dos vías para que los connacionales puedan recibir asistencia consular en el marco de la emergencia que se vive en la isla de Maui, Hawái, Estados Unidos, por los incendios.

Por medio de un comunicado, la Cancillería informó que quedó habilitado el número telefónico (213) 9001098, opción 2, y el correo electrónico [email protected], para atender a los connacionales que lo requieran.

Asimismo, se tiene el objetivo de recabar información sobre posibles connacionales afectados por lesiones, desaparecidos o fallecidos.

Incendios forestales avivados por vientos huracanados arrasan desde el pasado miércoles varias localidades en Hawái, dejando al menos seis muertos, cientos de personas evacuadas y miles de turistas varados en el aeropuerto, mientras continúan las operaciones de rescate.

“Sufrimos una terrible catástrofe”, dijo el gobernador de Hawái, Josh Green, en un comunicado que reportó que las llamas afectan Maui y la Gran Isla en el archipiélago estadounidense.

“Todavía continuamos las operaciones de búsqueda y rescate por lo que no sabemos qué pasará con esa cifra”, agregó.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó “que todos los recursos federales disponibles en las islas ayuden en la respuesta” contra los incendios.

Las autoridades decretaron estado de emergencia, dijo la vicegobernadora de Hawái, Sylvia Luke, con los hospitales de Maui “saturados con pacientes por quemaduras y personas afectadas por inhalar humo”.

“La línea de emergencias no funciona, el servicio celular no funciona, los teléfonos no funcionan”, agregó.