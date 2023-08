Tráiler de Heidi generado por IA aterroriza en redes sociales

La Inteligencia Artificial (IA) sigue sorprendiendo a propios y extraños, ya sea por lo realista de sus creaciones o por lo terroríficas que llegan a ser algunas de sus intervenciones. Tal como ocurrió recientemente con un video en Twitter que muestra el resultado de haber pedido crear el tráiler de la película de Heidi.

A través de Twitter el usuario @karpi publicó un video, de poco más de un minuto, en el que se puede observar el tráiler creado por la Inteligencia Artificial, el cual ya tiene al menos 12 millones de reproducciones.

En las imágenes se observa, en primer lugar, a quien se supone es Heidi corriendo por la pradera al tiempo que lanza grandes sonrisas. Sin embargo, lo que hasta ese momento era normal deja de serlo cuando la cara de la niña se ve deformada mientras gesticula.

En las siguientes tomas se pueden ver animales como caballos con cuello y atuendo humano. Así como una vaca con montones de pelo en la espalda que incluso parece oveja. AAdemás, el icónico abuelito de Heidi aparece en escena besando a un perro blanco que podría ser “Niebla”, la mascota de la protagonista.

Sin embargo, la escena del abuelo y la mascota de Heidi se vuelve totalmente aterradora cuando cambia y muestra al hombre convertido en perro besando a lo que bien puede ser un caballo o una vaca.

I've asked an AI to generate a trailer for a HEIDI movie and now I can never sleep again pic.twitter.com/8M9t726hrI

— Karpi (@karpi) July 10, 2023