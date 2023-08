Esposa de Kanye West se pasea por las calles mostrando su trasero sin pudor alguno

Las críticas no han cesado para el cantante Kanye West y su actual esposa, la arquitecta Bianca Censori. Y es que, hace unos días, se le pudo ver a la mujer saliendo únicamente con unas pantimedias, mostrándolo todo por Europa.

Ahora, han salido a caminar y a comer un helado por las calles de Italia descalzos y ella mostrando parte de su retaguardia. “Que barbaridad que deje sus atributos al aire libre”, “Deberían de tener un poco de pudor”, afirmaron algunos de los usuarios de las redes.

Kanye West with his wife Bianca Censori on an ice cream date in Italy pic.twitter.com/gUEvjDdj68 — Ovrnundr (@Ovrnundr) August 9, 2023

El ex de Kim Kardashian no para de dar de qué hablar ya que no se aleja de los medios o cuando aparece, lo hace de manera muy estrambótica. Lo anterior, ha sucedido desde que se casó en una boda simbólica con la también modelo australiana de 28 años.

Por su parte, Censori, sin miedo al qué dirán, ha salido a las calles de manera atrevida, dejando muy poco a la imaginación. En las imágenes que circulan en las redes, se le puede ver utilizando un top nude traslúcido y una falda tipo sábana.

Asimismo, otro detalle que no pasó desapercibido es que ambos aparecen sin zapatos pro las calles de Italia.

Kanye West es detestado en Italia…

Varios medios han reportado que los vecinos de Florencia, en los alrededores donde se está quedando la pareja, están molestos con la visita de los famosos en su país. Muchos se han atrevido a decir que ambos se visten de una manera muy vulgar y que lo único que les interesa es llamar la atención.

Parte de los vestuarios con los que han aparecido son de la nueva colección del intérprete de Donda, Kanye West.

Habrá que esperar con que otros modelitos nos sorprende la famosa pareja que no ha parado dar de que hablar.