Real Madrid y Chelsea llegaron a un acuerdo por Kepa Arrizabalaga

El mundo del fútbol está en constante movimiento y, esta vez, los aficionados del Real Madrid están expectantes por el reciente acuerdo alcanzado con el Chelsea para el fichaje de Kepa Arrizabalaga. Aunque todavía falta la firma formal, ambas partes han llegado a un acuerdo verbal que promete marcar un nuevo capítulo en la carrera del arquero español.

El acuerdo entre el Real Madrid y el Chelsea contempla un préstamo de Kepa Arrizabalaga al equipo merengue, sin una obligación de compra al finalizar la cesión. Esta fórmula proporciona flexibilidad tanto al jugador como a los clubes involucrados. Kepa, quien anteriormente mantuvo conversaciones con el Bayern Munich, no dudó en aceptar la oferta del Real Madrid una vez se abrió la posibilidad, según ha informado el reconocido periodista Fabrizio Romano.

Kepa to Real Madrid, here we go! Loan deal verbally agreed between Real and Chelsea, no obligation/permanent move for Spanish GK 🚨⚪️ #RealMadrid

Kepa immediately said yes to Real after talks with Bayern over the last 3/4 days.

He already said goodbye, ready to travel. pic.twitter.com/i6y7mk8nma

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023