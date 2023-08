Chelsea y Liverpool protagonizan electrizante empate en la primera jornada de la Premier League

En un emocionante encuentro que mantuvo a los aficionados al filo de sus asientos, Chelsea y Liverpool protagonizaron un empate en el estadio Stamford Bridge. El enfrentamiento, que marcó el inicio de la temporada 2023/2024 de la Premier League, dejó a ambas aficiones expectantes ante lo que promete ser una competición intensa y llena de emociones.

El colombiano Luis Díaz demostró su calidad desde el pitido inicial, adelantando a su equipo en los primeros compases del partido. Fue una jugada que combinó la visión y la precisión de Mohamed Salah, quien brindó una asistencia magistral a Díaz para que este anotara con un disparo entrando al área. El tanto tempranero sorprendió a la defensa local y puso al Liverpool en una posición ventajosa en los primeros minutos.

Neither side could make a break through in the second half at Stamford Bridge 👊

#CHELIV pic.twitter.com/myo5DogHRO

— Premier League (@premierleague) August 13, 2023