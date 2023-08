Ousmane Dembélé hereda el ’10’ de Neymar en el PSG

El Paris Saint-Germain (PSG) ha anunciado que Ousmane Dembélé será el encargado de portar el emblemático número 10 en la próxima temporada. Tras la partida de Neymar al Al Hilal de Arabia Saudita en un traspaso por 80 millones de euros, más bonos futuros, el destino del icónico número quedó en suspenso, desatando especulaciones sobre quién sería el sucesor. Finalmente, Dembélé se alza como el elegido.

El ’10’ en cualquier equipo de fútbol es un número que lleva consigo una carga histórica y simbólica. En el caso del PSG, Neymar fue quien llevó este número con orgullo durante seis años, dejando una huella imborrable en el club. La salida del astro brasileño dejó una vacante que muchos creían que sería ocupada por Kylian Mbappé, quien ya ostenta el ’10’ en la selección nacional francesa.

Following in the footsteps of greatness#DEMB10UZ pic.twitter.com/Is3VvslpiM

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 17, 2023