¿Influyó Cristiano? Neymar habla sobre su llegada al futbol de Arabia

El mundo del fútbol está siendo testigo de una nueva ola de transformación con la llegada de Neymar Jr. al Al-Hilal de Arabia Saudita. Este movimiento, que ha dejado sorprendidos a aficionados y expertos por igual, resalta el creciente poderío económico de Arabia Saudita y su ambición por dominar el mercado de pases europeo.

Neymar, uno de los jugadores más icónicos de la última década, ha firmado un contrato de proporciones ostentosas con el Al-Hilal, marcando un nuevo hito en la creciente relación entre el fútbol europeo y el Medio Oriente.

