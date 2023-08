Chris Evans enamora a sus fans al acudir a un albergue de perritos

Chris Evans, quien nunca ha ocultado su amor por los perros, visitó el refugio Animal Haven en Nueva York por el día del perro en Estados Unidos, que se celebra el 26 de agosto.

El actor visitó este albergue para repartir un poco de felicidad a las decenas de perros que buscan ser adoptados por una familia amorosa, jugó, acarició y repartió premios a varios de ellos.

Durante la visita, que fue con el apoyo de la marca de premios y comida para perros, Jinx, él dijo que siempre está en búsqueda de proyectos como ese que se alineen con su pasión, en este caso los perros.

🎥|New Chris Evans Surprises Shelter Dogs with Cuddles and Treats to Celebrate National Dog Day. pic.twitter.com/WZ4ZtYJeES

— Chris Evans Content (@CevansContents) August 23, 2023