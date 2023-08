Charlize Theron revela que no puede sentarse en el baño tras filmar escenas de acción

Con más de dos décadas de experiencia en el mundo del cine, Charlize Theron se ha destacado en numerosas películas de acción, incluyendo títulos como “Mad Max: Furia en la carretera”, “Æon Flux”, “Atómica” y “Fast X”.

A pesar de su dedicación a estos roles físicos, la actriz de 48 años ha compartido las inesperadas consecuencias que enfrenta a medida que envejece.

Ella ha demostrado una pasión por las escenas de acción; sin embargo, no anticipó el impacto que tendrían en su cuerpo con el paso del tiempo. Ya que, ahora no es tan sencillo rodarlas como hace algunos años.

“Lo que de verdad me desanima es que ahora hago películas de acción y, si me hago daño, tardo mucho más en curarme que cuando tenía 20 años”, compartió en una entrevista con Allure.

“Más que mi cara, desearía tener mi cuerpo de cuando tenía 25 años y tirarme contra la pared y que no me duela al día siguiente”. “Ahora, si no hago ejercicio durante tres días y vuelvo al gimnasio, no puedo caminar. No puedo sentarme en el baño. Todos esos momentos son muy reales”.

Lo nuevo de la actriz

Entre los papeles destacados de Charlize Theron se encuentra Cipher en la saga “Fast & Furious”, y uno de sus personajes más recientes es Andy en “La vieja guardia”.

Esta cinta está basada en los cómics de Leandro Fernández y Greg Rucka, sigue a un grupo de mercenarios inmortales que deben enfrentar una amenaza que descubre su secreto.

La primera entrega de “La vieja guardia”, lanzada en 2020 en Netflix, fue ampliamente aclamada, lo que llevó a la aprobación de una secuela por parte de la plataforma de streaming.

Ella compartió imágenes del set de rodaje y el elenco de “La vieja guardia 2″ en junio de 2022. Actualmente, los fans esperan el anuncio de la fecha de estreno por parte de Netflix.