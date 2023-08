Luis Rubiales es suspendido de manera provisional por FIFA

Este sábado, la FIFA ha tomado la decisión de suspender de manera provisional al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, luego de un incidente en la final del torneo en el que besó a la jugadora Jennifer Hermoso. La decisión, tomada por el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, Jorge Iván Palacio, se basa en el artículo 51 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF) y tendrá una vigencia de 90 días.

La acción que desencadenó esta decisión ocurrió durante la celebración de la final del Mundial Femenino, en la que España se coronó campeona por primera vez en su historia. Después de la victoria, en un momento de supuesta euforia, Luis Rubiales besó a la jugadora Jennifer Hermoso en medio de la celebración. Sin embargo, las circunstancias detrás de este gesto han generado controversia y preocupación.

