Indignación por maestra que pidió a sus alumnos abofetear a compañero

Las autoridades indias se comprometieron este sábado a tomar medidas después de que una maestra de primaria ordenara a sus alumnos que abofetearan por turnos a un compañero musulmán, una escena que fue grabada y generó indignación en redes sociales.

Las imágenes muestran a la profesora de una escuela privada de Uttar Pradesh, en el norte de India, ordenando el jueves a sus alumnos a pegar a su compañero de siete años, supuestamente porque se equivocó en las tablas de multiplicaciones.

“¿Por qué le pegáis tan poco? Pegadle fuerte”, se le oye decir a los niños, mientras el compañero se queda llorando.

“Empieza a pegarle en la cintura (…) Se le está poniendo roja la cara, dale más bien en la cintura”, añadió.

El superintendente de policía, Satyanarayan Prajapat, aseguró que las imágenes habían sido verificadas.

“Se tomarán medidas departamentales contra la profesora”, afirmó en un vídeo publicado en las redes sociales.

A Hindu school teacher in UP, India, asking Hindu kids in the class to hit a Muslim kid because he is Muslim! Islamophobia in India has crossed all boundaries. pic.twitter.com/HET3utip7P

— Ashok Swain (@ashoswai) August 25, 2023