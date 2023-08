González se opone a notificación por escrito del motivo de detención

La abogada Claudia González, señalada en el caso “Persecución penal ilegal fase I”, se opuso a ser notificada por escrito por el Juzgado Décimo Penal, a cargo de Jimi Bremer, con respecto al motivo de su detención.

La exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue capturada este lunes 28 de agosto como resultado de una serie de allanamientos coordinados por la Fiscalía contra Delitos Administrativos.

Mientras se encontraba en la Torre de Tribunales, a la sindicada se le trasladó un oficio por medio del cual el togado pretendía hacer la notificación, el cual se negó a recibir al considerar que es un proceso que debe darse en audiencia pública.

El oficial que le presentó el documento le explicó que, por cuestiones de agenda, Bremer no podría desarrollar la audiencia, pues estaba atendiendo otras diligencias.

“Yo no me doy por notificada, porque es ilegal. El juez de forma oral me tiene que atender. No voy a firmar nada, el juez sabe perfectamente que el MP me tiene que hacer de conocimiento los hechos. Aquí tienen que estar el MP y el juez para garantizar que no se estén cometiendo violaciones en mi contra”, dijo.