Aitana Bonmatí y su duro mensaje contra Luis Rubiales en ceremonia de la UEFA

En la ceremonia de la UEFA celebrada en Mónaco, Francia, y en la cual se dio a conocer a los mejores deportistas de la temporada 2022-2023, como entrenador, entrenadora, mejor jugadora y mejor jugador del año, el nombre de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), salió a relucir, y obtuvo mensajes fuertes por parte de Sarina Wiegman y Aitana Bonmatí.

El noruego Erling Haaland (Manchester City) y la española Aitana Bonmatí (F. C. Barcelona) fueron designados mejor jugador y jugadora UEFA del año, respectivamente.

Aitana Bonmatí (25 años), ganadora de la Champions femenina y la liga española con el “Barça”, además del Mundial con España, superó en la votación a mejor jugadora a su compatriota Olga Carmona y a la australiana Sam Kerr.

Bonmatí está viviendo unos días inolvidables, especialmente tras ser parte del plantel que hizo historia para España con el primer título mundial femenino de su historia el pasado 20 de agosto.

Después de recibir el premio se refirió al escándalo motivado por el beso forzado de Luis Rubiales, actualmente suspendido por este caso, a la jugadora Jenni Hermoso.

Mensaje de Aitana Bonmatí

“Quiero agradecer a Sarina sus palabras. No están siendo buenos momentos en el futbol español. No se está hablando mucho del Mundial porque han pasado cosas”, dijo la futbolista.

“Hemos sido campeonas del mundo, pero se está hablando más de otras cosas y no quiero dejar pasar. Me gustaría recordar lo que ha pasado. Como sociedad, no debemos permitir que haya abuso de poder en una relación laboral y faltas de respeto. Desde mi compañera Jenni, a todas las mujeres que os hacen lo mismo, estamos con vosotras y que seguiremos avanzando para que las cosas sean mejor», “, dijo la jugadora española.

Añadió: “A Jenni (Hermoso) y a todas las que sufren lo mismo, sabed que estamos con vosotras sentenció Bonmatí, ante el aplauso de todos los asistentes.

👏@AitanaBonmati, tras ser galardonada como MEJOR JUGADORA #UEFA de la temporada ⛔️"Como sociedad NO debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral" 💜"A todas las mujeres que sufren lo mismo que @Jennihermoso, estamos con vosotras"pic.twitter.com/8sqzG8I0Y8 — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 31, 2023