Nick Carter enfrenta nueva demanda por presunto “abuso” a una menor

El nombre de Nick Carter vuelve a estar en el ojo del huracán y en tendencia en las redes sociales, pues ha recibido una nueva demanda por una supuesta agresión sexual.

La supuesta “violación” habría ocurrido en el 2003, cuando la presunta víctima tenía apenas 15 años y el integrante de los Backstreet Boys 23.

Ella, cuya identidad se esconde tras las iniciales A.R., acusa al cantante de haberla emborrachado antes de abusar de ella tanto en un yate como en un autobús.

Además, afirma que la “obligó a mantener en secreto el abuso sexual” y no descarta que pudiera haberle contagiado el virus del papiloma humano.

El artista niega totalmente los hechos y su abogado, Dale Hayes Jr., alega que los hechos sucedieron hace veinte años y que ya en aquel momento las autoridades decidieron no seguir adelante con las investigaciones al considerar que no había pruebas suficientes.

A Clark County judge is allowing a counterclaim filed by Backstreet Boys’ Nick Carter to move forward against Melissa Schuman. #NickCarter https://t.co/IJngZiDung pic.twitter.com/RYIWeceS8u

— Annie Elise x 10 to LIFE (@_10toLIFE) August 30, 2023