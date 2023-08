El emotivo mensaje de Juanes para hablar de su depresión

Los temas relacionados a la salud mental son tomados con más seriedad por artistas que buscar dar su postura o generar una comunidad de apoyo, por eso Juanes decidió romper el silencio sobre el trastorno con el que lucha.

Aunque el cantante habló sobre la depresión hace hace un par de años, recientemente publicó una carta en sus redes sociales para sincerarse sobre el proceso por el que atravesó.

“Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano”.