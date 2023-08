Florida evalúa daños tras devastador paso del huracán Idalia

El estado de Florida comenzó este jueves a evaluar los daños provocados por las devastadoras inundaciones a raíz del paso del huracán Idalia, que fue degradado a tormenta tropical y ahora avanza por la costa del sudeste de EE. UU.

Idalia tocó tierra en Florida el miércoles, tras iniciar su trayectoria el lunes en Cuba, y ahora amenaza el estado de Georgia con lluvias torrenciales y más inundaciones en las zonas costeras, donde los residentes ya sufren cortes de luz. En Florida, Georgia y Carolina del Sur, más de 310 mil hogares estaban sin electricidad en la mañana del jueves, según el portal especializado PowerOutage.

5am Thu 31 Aug Key Messages for Tropical Storm #Idalia. Flooding due to heavy rains & coastal flooding due to strong winds on the backside of Idalia will continue across coastal North Carolina through today. https://t.co/y75tVkKnUz pic.twitter.com/WhpDOWMKNk

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 31, 2023