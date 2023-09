Capturan a famosa youtuber por abuso infantil

Una youtuber estadounidense que exhibía su vida familiar y promovía estrictas prácticas de conducta en las redes sociales permanecía este sábado bajo custodia policial tras haber sido detenida por acusaciones de abuso infantil agravado, informaron autoridades de una localidad del estado de Utah.

Ruby Franke y su compañera de trabajo Jodi Hildebrandt fueron arrestadas el miércoles en la ciudad de Ivins de ese estado del oeste del país después de que uno de sus hijos, flaco y hambriento, lograra refugiarse en casa de vecinos.

Otro menor “en similares condiciones físicas de desnutrición” fue encontrado por la policía en la residencia familiar. Ambos niños fueron trasladados al hospital.

Mormon YouTuber and mother of six Ruby Franke, is charged with aggravated child abuse.

