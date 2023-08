Messi no se encuentra entre los “mejores” de la MLS y los fans enfurecen

Messi finalmente debutó en la Major League Soccer (MLS) con la camiseta del Inter Miami ante New York Red Bull con un partido ideal. Sin embargo, la felicidad de los fanáticos no fue total: la cuenta oficial del torneo publicó el equipo ideal de la fecha y despertó el repudio de muchos.

El rosarino debutó el último fin de semana y, si bien ingresó recién a los 15 minutos del segundo tiempo, fue fundamental para la victoria ya que fue el autor del segundo gol. Tras el cierre de la jornada, y como es habitual en Estados Unidos, la MLS seleccionó a los mejores jugadores de la fecha y armó el “once ideal”, despertando la indignación de los fanáticos de Leo.

Es que, entre “los mejores” de la fecha 28 hay una gran cuota argentina, como la presencia de Luciano Acosta (Cincinnati), Thiago Almada (Atlanta United) y Facundo Torres (Orlando City), y hasta Martino, seleccionado como el entrenador de la jornada. Pero no está nada más ni nada menos que Messi.

Al publicar la imagen, varios hinchas se preguntaron por qué no estaba el campeón del mundo, que no prestaron atención a un pequeño detalle: la MLS no colocó a Leo entre los titulares de la fecha, pero sí figuraba entre los suplentes.

Pese a no estar en el “once ideal”, su gol ante el New York Red Bull fue catalogado como el mejor de la jornada.

El primero del 🐐 ¡El primer gol de Messi en MLS fue elegido como el Gol de la Jornada 28! https://t.co/B8i4IxD5Ma pic.twitter.com/1SeTF2r1sy — MLS Español (@MLSes) August 30, 2023

Inter Miami sin gol por primera vez desde la llegada de Messi

La final de la Leagues Cup entre Inter Miami y Nashville se reeditó en el DRV PNK Stadium sin goles en un empate que no le sirve a ninguno de los dos equipos en sus objetivos de escalar en la tabla.

Es además el primer choque en el que los del entrenador argentino Gerardo ‘Tata’ Martino se quedan sin anotar desde la llegada de Leo Messi.

Messi agrediendo fisica y verbalmente a su compañero!! pic.twitter.com/J0SSV0fFTo — Arielipillo (@arielipillo) August 31, 2023

Este empate sin goles, unido a la victoria de Toronto, hace que el Inter Miami vuelva a ser el último equipo del Este igualado a 22 puntos con los canadienses.

Tuvo mucha responsabilidad en este resultado el brillante planteamiento defensivo de Nashville, que fue muy férreo en defensa y fue capaz de anular todo el talento ofensivo de los locales. Por este motivo, es posible que Messi no vuelva a aparecer en el “once ideal” de la jornada 29 de la MLS.