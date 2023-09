Ansu Fati jugará cedido en el Brighton de la Premier League

El mundo del fútbol está en constante movimiento y, esta vez, la noticia que ya era prácticamente un hecho, se ha confirmado y es la cesión de Ansu Fati al Brighton de la Premier League. El FC Barcelona y el club inglés han llegado a un acuerdo que mantendrá al joven talento español en Inglaterra hasta el 30 de junio de 2024, sin incluir una opción de compra al final del préstamo.

Ansu Fati comenzó su viaje con el Barcelona a una edad temprana. A los 10 años, ya vestía los colores azulgranas, cuando llegó a La Masia procedente de las categorías inferiores del Sevilla en 2012. Su ascenso fue meteórico, avanzando a través de las categorías juveniles hasta llegar al primer equipo.

We are pleased to confirm the signing of @ANSUFATI on a season-long loan from @FCBarcelona! 🤝

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 1, 2023