¡Escándalo en Brasil! Antony apartado de la “Canarinha”

Antony Matheus dos Santos fue desconvocado este día de la selección brasileña de futbol. Esto tras el escándalo que salpicó al futbolista del Manchester United, el cual es señalado de violencia doméstica y amenazas en contra de su exnovia, Gabriela Cavallin.

“Confederación Brasileña de Futbol informó que, para protección de los involucrados y la Selección de Brasil, optaron por desconvocar a Antony hasta previo aviso”, dice el comunicado.

Añade: “Para salvaguardar a la presunta víctima, al jugador, a la selección brasileña y a la CBF, la organización informa que a Antony se le apartó de la selección brasileña”.

“Para su puesto, el entrenador Fernando Diniz llamó a Gabriel Jesus. El futbolista estaba preseleccionado en una lista de 36 jugadores, enviada a la FIFA”, concluyó la CBF.

Escándalo

Según publicaciones de Uol Esportes (Deportes UOL), el delantero del Manchester United, Antony, lo investiga justicia de São Paulo. La investigación es por violencia doméstica contra su exnovia, la influencer Gabriela Cavallin.

El pasado viernes (01), Gabriela presentó una segunda denuncia contra el jugador, ahora ante la policía de Manchester (Inglaterra).

La influencer comentó a este medio un capítulo de violencia vivido cuando estaba embarazada. “Dijo que, si no me quedaba con él, no me quedaría con nadie. Me quedaba con él, o yo, él y nuestro hijo moriríamos. Le dije que estaba embarazada, que me estaba asustando, haciendo que mi corazón se acelerara. Estaba temblando de miedo”, señaló.

Tras el Mundial de Qatar 2023, Gabriela Cavallin sufrió otro acto de violencia. “Me dio un puñetazo en el pecho y mi pecho giró. Luego, vine a Brasil a operarme. Tuve que cambiar la prótesis de seno”, señaló la víctima.

Anthony se defiende

Antony publicó un mensaje en Instagram en el que asegura que las acusaciones son “falsas” y sostiene que Cavallin “en cada momento, ya sea en testimonio o en entrevista, presenta una versión diferente de las acusaciones.

“Por lo tanto, vengo a negar con vehemencia las acusaciones vertidas e informar que quedo a entera disposición de las autoridades brasileñas para aclarar cualquier cosa que sea necesaria”, señala el brasileño en su comunicado.

