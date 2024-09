Real Madrid: El campeón busca su identidad

Entre la elección del futbol control o el vértigo, Carlo Ancelotti lo tiene claro y opta por el “rock and roll”, que, asegura, es lo que más gusta a la afición del Real Madrid.

En la búsqueda del equilibrio y un futbol de mayor brillantez que añadir a los resultados, se mide al Espanyol, que llega al Santiago Bernabéu en su mejor momento tras dos triunfos consecutivos.

“A la afición del Real Madrid lo que le gusta es ganar”. Con esa afirmación, optando por el resultado por encima del juego, responde Ancelotti a la crítica por la falta de buen futbol en el inicio de temporada de su equipo.

Pese a tener las mismas piezas, cambiando en el once titular a Toni Kroos por Kylian Mbappé, el cambio de sistema que eso conlleva ha provocado numerosos desajustes. Pese a que las sensaciones no son las esperadas, en siete partidos y con un título ya en el bolsillo, el conjunto madridista no ha perdido y entre las dudas sacó adelante sus tres últimos compromisos ante Betis, Real Sociedad y Stuttgart.

Ante el Espanyol extenderá esos ajustes tácticos que han hecho perder la sonrisa a ‘Carletto’, que ya recupera a Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham también para LaLiga, pero que de momento descartará la opción de aumentar el equilibrio con un cuarto centrocampista.

El perfil del rival y del próximo duelo, el Alavés el martes también en el Bernabéu, dejarán esa decisión para el primer partido ante un rival directo, el derbi del Metropolitano contra el Atlético.

#LaLiga | Ancelotti: “Endrick será titular en uno de los próximos partidos” El técnico italiano admite que su equipo no está en buen momento de juego, pero resaltó el crecimiento que ve en cada encuentro. https://t.co/lJwktVEtyx — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 20, 2024

Así llega Espanyol

El Espanyol visita el Bernabéu en su mejor momento, tras empatar contra el Atlético de Madrid (0-0) y encadenar triunfos frente a Rayo Vallecano (2-1) y Alavés (3-2), pero consciente de la dificultad que conlleva jugar en un campo en el que no gana desde hace casi tres décadas.

Para encontrar la última victoria en La Liga de los blanquiazules hay que remontarse a la temporada 1995-96, en la que se impusieron por 1-2 con un doblete de Jordi Lardín. Desde entonces, los periquitos únicamente han podido amarrar tres empates en el feudo madridista. El resto, 27 derrotas.

*Información EFE