Finalista del Miss Universe Colombia intentó blanquear su piel con cloro

Ya pasaron tres días desde que la corona del Miss Universe Colombia 2023 fue puesta sobre la cabeza de Camila Avella, representante por el departamento del Casanare.

No obstante, la ganadora ha compartido los reflectores, la atención del público y los comentarios en las redes sociales con Lina María Hurtado, quien era la representante de Buenaventura y una de las favoritas para ganar.

La historia de la joven, que destacó en el certamen con su piel morena e impactante figura, ha conmovido a muchos luego de que revelara detalles de su pasado que la marcaron de por vida.

Durante una entrevista a la revista Semana, ella confesó que la característica que actualmente la hace destacar: su color de piel, fue el motivo por el que sufrió bullying en su niñez.

“Mis papás trataron en lo posible de mostrarme lo valioso que era ser una mujer negra, de cuánto me tenía que amarme y aceptarme, pero los niños eran crueles, había matoneo y me costaba aceptarme tal y como era. Siempre llegaba del colegio con ganas de arrancarme la piel y fue un proceso difícil”, relató.

De niña, su pesar era tanto, que llegaba a su casa y se echaba cloro en la piel para blanquaerla. Se frotaba porque se suponía que el cloro quitaba las manchas, pero obviamente, nunca pasó, sólo se lastimaba.

“Lo hacía a escondidas de mis padres y lo usaba porque se supone que es un blanqueador y lo blanco era lo bueno. Siendo niña y en medio de lo ilógico que podía ser me lo aplicaba y me frotaba. Me hice mucho daño en la piel”, reveló.