Justin Sane, vocalista de Anti Flag, recibe denuncia de 12 mujeres por acoso sexual

Justin Sane, conocido por ser el vocalista del grupo Anti-Flag, fue acusado por al menos 12 mujeres de agresión sexual después de que una joven lo denunció hace unos años de violación.

De acuerdo con documentos obtenidos por Rolling Stone, el intérprete de “If It’s Good for the Economy, I’m for It” abusó de mujeres desde los 90 hasta el 2020. Las demandantes aseguran que los miembros del grupo Anti-Flag sabían de la conducta de Sane pero que se hicieron de la ‘vista gorda’.

En los testimonios aseguran que el cantante hacía contacto visual con ellas y al terminar el concierto las buscaba para ir a los camerinos. Según las denuncias todas las mujeres aseguran que eran menores que Sane, pues incluso violó a una niña de 12 años al terminar un show.

“Sabían lo jóvenes que eran todas. Había un límite claro que siguió cruzando una y otra vez y que deberían haber hecho algo para evitarlo”, dijo una de las víctimas.

Chris Barker, Pat Thetic, Chris Head, Lucy Fester y Jamie Towns, integrantes de la banda, comentaron que creen en las historias de las víctimas y que todas las personas a su alrededor están en un ambiente seguro.

“Confiamos en que todos los asociados con la banda mantendrán un ambiente seguro y respetuoso. La comprensión de que los abusadores pueden estar en cualquier lugar refuerza aún más la importancia de que los sobrevivientes hablen y compartan sus historias. Además, creemos firmemente que todos los depredadores deben expiar sus acciones inapropiadas y rendir cuentas”, declararon.

Por el momento, Justin Sane no se ha pronunciado al respecto y se espera que lo haga en estos días.

Justin Cathal Geever, conocido profesionalmente como Justin Sane, es un cantante y guitarrista estadounidense. Fue el guitarrista principal, cantante y compositor de Anti-Flag, una banda de punk rock formada en 1988 en Pittsburgh, Pensilvania. Actualmente tiene 50 años.

