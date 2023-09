Novak Djokovic avanza a la final del US Open 2023 con una actuación brillante

En una exhibición de habilidad y determinación, Novak Djokovic, el número uno del mundo en el tenis masculino, avanzó a la final del US Open 2023 al derrotar en tres sets al joven estadounidense Ben Shelton en las semifinales.

El partido, que tuvo lugar en la mítica cancha Arthur Ashe del USTA Billie Jean King National Tennis Center, vio a Djokovic imponerse con autoridad con parciales de 6-3, 6-2 y 7-5 (7/4), demostrando una vez más por qué es considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos.

Novak Djokovic is one of a kind 😅 pic.twitter.com/5QznvVLqCt

— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2023