Inglaterra tropieza en su visita a Ucrania

En un emocionante encuentro correspondiente a la quinta jornada del Grupo C de la Nations League de la UEFA, Inglaterra se vio sorprendida por la aguerrida Selección de Ucrania, logrando rescatar un empate 1-1 en su visita al Estadio Municipal de Breslavia, cabe resaltar que el partido se jugó en Polonia debido al conflicto con Rusia.

Inglaterra llegaba a este partido con un pleno de cuatro victorias en la competición, consolidándose como uno de los favoritos para llevarse el grupo. Sin embargo, Ucrania tenía otros planes y desde el inicio del encuentro mostró un juego sólido y agresivo.

The points are shared between Ukraine and the #ThreeLions in Poland. pic.twitter.com/PZw6ZEkaU9

— England (@England) September 9, 2023