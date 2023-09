Antony separado del plantel del Manchester United “hasta nuevo aviso”

El Manchester United anunció en un comunicado reciente que Antony, talentoso jugador brasileño, no volverá a formar parte de la plantilla “hasta nuevo aviso”. Esta decisión se toma en medio de una investigación en curso sobre alegaciones de violencia y agresiones sexuales que involucran al futbolista.

“Los jugadores que no hayan participado en partidos internacionales deben volver a entrenar el lunes. Sin embargo, se acordó con Antony que retrasará su regreso hasta nuevo aviso para abordar las acusaciones. Como club condenamos los actos de violencia y abuso. Reconocemos la importancia de salvaguardar a todos los involucrados en esta situación y reconocemos el impacto que estas acusaciones tienen en los sobrevivientes de abuso”, fue el breve comunicado publicado por el club de Manchester.

An update on Antony. — Manchester United (@ManUtd) September 10, 2023

Antony se defiende de las acusaciones

Las acusaciones de violencia y agresiones sexuales que pesan sobre Antony son sumamente serias y deben ser tratadas con la mayor responsabilidad por parte de las autoridades pertinentes. El jugador, en medio de estas acusaciones, decidió conceder una entrevista en la que expresó su perspectiva y emociones frente a la difícil situación.

En la entrevista, Antony habló directamente a sus seguidores y expresó: “Miro a esa gente que me sigue desde pequeño, sufriendo conmigo… No es fácil, no es fácil estar crucificado y con la boca cerrada, ¿no crees que me hubiera gustado decir algo antes y defenderme? ¿mostrarle a la gente quién soy realmente? Me hubiera gustado eso”, expresó.

Antony también fue cuestionado acerca de si teme que el Manchester United rescinda su contrato debido a esta situación. El jugador respondió: “No es algo que tengo en la cabeza.” Esta declaración sugiere que Antony está enfocado en su defensa y en aclarar su nombre.

👉 La caída a los infiernos de Antony: "Estoy siendo apedreado y crucificado" 🗣️ El jugador del United concede una entrevista a 'SBT' para dar su versión sobre las acusaciones de abusos sexualeshttps://t.co/Yz7tuC3UYi — MARCA (@marca) September 10, 2023