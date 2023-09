La selección brasileña de fútbol ha comenzado con buen pie su camino hacia el Mundial de 2026, al sumar dos victorias consecutivas en las eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, no todo ha sido alegría para el equipo dirigido interinamente por Fernando Diniz, ya que uno de sus jugadores protagonizó una escena de dolor y angustia que conmovió a todos.

Se trata de Richarlison, el centro atacante que milita en el Tottenham de Inglaterra, quien no pudo contener las lágrimas después de ser sustituido a los 70 minutos del encuentro frente a Bolivia, en el que Brasil goleó por 5-1. Las cámaras captaron al futbolista de 26 años sollozando en el banco de suplentes, mientras sus compañeros intentaban consolarlo.

Richarlison explicó el motivo de su llanto en el banco de la selección de Brasil: “Buscaré ayuda psicológica” https://t.co/gVcv6t4lQn — Infobae Deportes (@infobaedeportes) September 13, 2023

Richarlison buscará ayuda profesional

¿Qué fue lo que le pasó a Richarlison? ¿Acaso se sintió frustrado por su rendimiento o por no haber anotado ningún gol? Nada de eso. El propio jugador reveló la verdadera razón de su llanto, que tiene que ver con problemas personales que lo afectaron emocionalmente.

“En ese momento triste ni siquiera fue porque jugué mal. En mi opinión no jugué mal en Belém. Fue más bien un arrebato por las cosas que estaban pasando afuera del campo, que no estaban en mi control, no por mi parte, sino por parte de personas cercanas a mí”, confesó Richarlison en la zona mixta tras el triunfo ante Perú por 1-0, con gol de Marquinhos.

Richarlison revela que procura ajuda psicológica: "Quem estava de olho no meu dinheiro saiu de perto de mim"pic.twitter.com/EtGZGq7mLo — Cabine Desportiva (@CabineSport) September 13, 2023

El delantero brasileño admitió que necesita ayuda profesional para superar esta situación y anunció que buscará un psicólogo cuando regrese a Inglaterra. “Voy a volver y buscar ayuda psicológica, de un psicólogo, para trabajar en mi mente. Eso es todo, volveré más fuerte. Creo que estaré en la próxima convocatoria. Trabajaré para eso. Se trata de buscar una buena racha en el Tottenham y esta semana me voy a sentar a hablar con ellos, coger ritmo de partido y llegar bien aquí”, expresó.

Richarlison se mostró optimista y aseguró que “la tormenta ha pasado”. También destacó su compromiso con la selección brasileña y su felicidad dentro del campo. “En el campo soy un jugador feliz en equipo, trato de ayudar lo máximo posible. A veces, las cosas no salen como queremos. Creo que esta parte es un poco la parte fuera del campo que acabó interponiéndose en mi camino. Aunque quieras hacer las cosas bien, acaba saliendo mal”, reflexionó.