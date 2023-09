Sin Messi, el Inter Miami es goleado por el Atlanta United

En un enfrentamiento lleno de goles en la MLS, el Inter Miami sufrió una dolorosa derrota por 5-2 en su visita al Atlanta United, un revés que llegó como un recordatorio para el club rosa que sin Messi lo pasa muy complicado como antes de su llegada.

El astro argentino, Messi, quien recién había regresado a Miami después de representar a la selección argentina, fue baja de última hora para el duelo contra el Atlanta United debido a problemas en los isquiotibiales. Su ausencia se sintió profundamente en el equipo dirigido por Gerardo Martino, que, a pesar de un valioso doblete de Leonardo Campana, se encontró en con cinco goles en contra.

