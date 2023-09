Méndez-Laing volvió a la actividad con el Derby County

Este sábado, los aficionados al fútbol estaban ansiosos por ver en acción a Nathaniel Méndez-Laing, el talentoso jugador inglés-guatemalteco, después de su participación con la selección de Guatemala en las primeras dos jornadas de la Liga de Naciones de Concacaf. El Derby County se enfrentaba al Portsmouth, y las expectativas eran altas para el regreso de Méndez-Laing a la actividad.

El partido entre el Derby County y el Portsmouth finalizó con un empate 1-1, los ‘Rams’ se adelantaron al 86, pero en el minuto 90+6, les empataron el juego. Méndez-Laing estuvo en la alineación inicial, pero fue sustituido en el minuto 66 por Louie Sibley.

Sibs comes on in our fifth and final substitution. pic.twitter.com/Dp5UvVYKyA

El Derby County, que buscaba asegurar una victoria en casa, enfrentó dificultades desde el primer tiempo cuando perdió a su capitán, Conor Hourihane, debido a una lesión. Esta pérdida afectó el rendimiento del equipo y dificultó su capacidad para crear oportunidades claras de gol.

A pesar de las dificultades, el Derby County tuvo las mejores oportunidades para romper el empate. Los ‘Rams’ controlaron el balón y crearon algunas jugadas peligrosas, no fue hasta el minuto 86, cuando James Collins le dio el gol de la ventaha a los locales, lo que desató la euforia de la afición local, pero no se esperaban que sobre el minuto 90+6 la visita empatara, dejando al estadio en un silencio sepulcral.

Today's team! 📋

Eiran Cashin comes into the starting line-up today, while Louie Sibley and Kane Wilson are included on the bench 🐏

Elliot Embleton is in the matchday squad for the first time! 🙌#DCFC pic.twitter.com/pNjo3dfcn7

— Derby County (@dcfcofficial) September 16, 2023